Мэром Тернополя с 57,9% голосов стал "свободовец" Сергей Надал

Как сообщили УНИАН в городской территориальной избирательной комиссии, за Надала проголосовали 48 тыс. 911 избирателей.

Читайте такжеЦИК сформировала новый состав Красноармейской и Мариупольской городских избирательных комиссий

Второй результат получил выдвиженец "Самопомочи" Тарас Пастух – 10,5% (8 тыс. 877 голосов), третий – Петр Ландяк от "Громадянськой позиции" – 7,99% (6 тыс. 749 голосов)

Выдвиженец "Батькивщины" Михаил Ратушняк получил 6,12% (5 тыс. 176 голосов), представитель "Народного контроля" Владимир Блихар – 5,79% (4 тыс. 891 голос), БПП "Солидарность" Игорь Вонс – 3,65% (3 тыс. 88 голосов).

В целом за должность городского председателя Тернополя боролись 11 кандидатов, остальные набрали менее 2% голосов.