Закарпатский областной совет сформируют 6 политических сил - ОИК

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил председатель Закарпатской областной избирательной комиссии Николай Сличко.

По его словам, комиссия завершила обработку 100 % бюллетеней вчера вечером, 3 ноября, были утверждены и объявлены протоколы с результатами выборов.

Сегодня, 4 ноября, результаты голосования передали в ЦИК.

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Согласно протоколу, Закарпатский областной совет сформируют 6 политических сил. Наибольшее количество мандатов получила политическая партия «Единый центр» - 19, ей отдали свои голоса около 22,7 % принявших участие в голосовании избирателей.

Политическая партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» дала Закарпатскому областному совету 15 депутатов, за нее проголосовали 18,05 % избирателей. «Відродження» будет иметь в составе областного совета 11 депутатов (12,6 % голосов избирателей), «КМКС» Партия венгров Украины - 8 депутатов (9,44 % избирателей), ВО «Батькивщина» - 7 депутатов (8,3 % голосов), «Оппозиционный блок» - 4 депутата (5,38 %).

Всего в голосовании приняли участие 466 тысяч 758 избирателей.