Европровал

Безвизовый режим для украинцев, желающих путешествовать в страны ЕС, должен был бы стать самой ощутимой, конкретной и заметной для обывателя реформой, которая могла бы прикрыть собой провалы на всех остальных направлениях модернизации страны.

Реализация этого важного стремления украинцев – озвученного задолго до последнего Майдана – должна была сыграть на руку власти тем более эффективно, что ориентирована она была бы в первую очередь на полуживой в Украине средний класс, людей с более-менее приличным доходом (а значит, граждан с образованием и некоторым влиянием в кругу своего общения, хотя бы среди друзей и соседей по лестничной клетке) – ведь позволить себе путешествие в Европу могут, особенно, при текущем курсе евро, далеко не все.

Безвизовый режим позволил бы на какое-то время сменить общественно-политический дискурс. Власть выиграла бы пару месяцев форы и передышку – перед тем, как общество снова предъявило бы политикам запрос на реальную борьбу с коррупцией, очистку чиновничьего сословия, люстрацию «папередников».

Парни, мерзнущие сейчас под снайперскими пулями террористов на передовой, пережили бы хоть в течение нескольких дней ощущение, что они там действительно рискуют жизнью и умирают не зря: вот оно, реально изменение, паспорт Украины теперь открывает дверь в Европу.

Депутатам, пребывающим в теплом и комфортном помещении парламента (где, к тому же, не так давно появилась детская комната) ничего не стоило выполнить свою часть работы по безвизовому режиму (остальное уже сделано дипломатами и юристами): им всего лишь нужно было… нажать на кнопку. Главным образом, это касается не тех, кто решил выжать несколько крупиц пиара на голосовании соответствующих законов, и демонстративно проголосовал против, и не «Оппоблока», который проголосовал против просто чтобы насолить большинству, а тех, кто не пришел в сессионный зал или здание ВР в четверг вообще, или тех, кто, находясь там, решил не голосовать.

Депутатам всего лишь нужно было нажать на кнопку

Вдумайтесь: не нужно рыть окоп в мерзлой земле, не нужно стоять в очереди за получением нищенской пенсии, таскать грузы, класть кирпичи, даже думать не нужно – ведь все уже придумано, согласовано, написано – надо просто прийти на свою работу в рабочий день в рабочее время, усадить свой зад в мягкой кресло и нажать на кнопку.

…Они не смогли этого сделать. Не смогли сделать то, что обещали людям, идя на выборы. Не смогли сделать то, что обещали западным партнерам и донорам, выпрашивая у них кредиты и финансовую помощь. Не смогли сделать то, что могло бы стать лучшей иллюстрацией для жителей «Л/ДНР» и Крыма: жизнь в Украине меняется к лучшему.

Более чем уверен в том, что в самое ближайшее время найдутся политологи и эксперты, которые расскажут нам: парламентарии специально провалили голосование по «безвизовому пакету» - дескать, нужен был простой повод объяснить, почему визы не отменяются, ведь, откровенно говоря, Евросоюз в текущей ситуации не горит желанием открывать границы для украинцев, и если бы все необходимые законы были проголосованы, а в безвизовом режиме – отказано, это могло бы спровоцировать колоссальное общественное разочарование в европейских перспективах внутри страны.

Только в Старом Свете слов на ветер не бросают, и, выполни Украина все необходимые процедуры, визы бы таки отменили. Другой вопрос – вполне вероятно, отечественная власть все требования ЕС в части достижения безвизового режима выполнить бы не смогла: например, касательно обязательств по борьбе с коррупцией. И, кстати, именно этот нюанс как причина намеренного провала в работе Рады выглядит более-менее реалистично (потому что если бы в Европе сказали – молодцы, проголосовали все, а борьба с коррупцией-то где? – такая причина неоткрытия еврограниц ударила бы по власти весьма болезненно).

В любом случае, общество в очередной раз цинично обманули. А предложенные обществу объяснения почему-то вызывают в памяти грустные ассоциации с крылатой фразой «развели их, как котят».

А, реформаторы?..

Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН