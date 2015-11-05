Лукаш подозревается в хищении 2,5 миллионов гривен - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко на брифинге в Киеве.

«У нас есть информация, которая может подтверждать возможность совершения госпожой Лукаш преступления по ч. 5 ст. 191 (разворовывание средств в особо крупных размерах) и ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог)», - сообщил Куценко.

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«Вопрос в том, что в период лета-осени 2013 года госпожа Лукаш, злоупотребляя своими должностными обязанностями, по предварительному сговору с другими сотрудниками Министерства юстиции, фактически искусственно провела тендерные процедуры с целью реализации общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС и завладела денежными средствами на общую сумму более чем в 2,5 млн грн. Это только один из эпизодов, который будет исследоваться в отношении госпожи Лукаш», - отметил прокурор.