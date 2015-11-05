В ЕС заявили, что финансирование создания антикоррупционной прокуратуры зависит от ситуации с "четверкой Шокина"

Об этом стало известно во время заседания конкурсной комиссии в четверг, 5 ноября, пишет Европейская правда.

Во время этого события председатель комиссии Екатерина Левченко прочитала письмо, которое пришло от представительства.

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"ЕС и в дальнейшем готов поддерживать усилия Украины по борьбе с коррупцией, поскольку это остается ключевым приоритетом повестки дня сотрудничества Украины и ЕС", - говорится в документе.

Однако, как отмечается, доверие к конечному результату этой процедуры зависит от целостности и достоинства доверия ко всем шагам, которые ведут к такому результату.

"Поэтому мы очень надеемся, что наша озабоченность относительно некоторых лиц, которые будут принимать участие в выборе (кандидатов), найдет необходимую реакцию, что позволит завершение технической части отбора с помощью Евросоюза", - говорится в письме.

Как известно, создание независимой антикоррупционной прокуратуры – одно из ключевых требований для установления безвизового режима Украины с ЕС, а также предоставления значительной помощи ЕС Украине.

Как сообщал УНИАН, ранее посол ЕС в Украине Ян Томбинский написал письмо в МИД Украины, в котором требует заменить "четверку Шокина".

Напомним, ранее сообщалось, что генпрокурор Украины Виктор Шокин отказался выполнять пункты Плана действий по визовой либерализации, чем поставил под угрозу возможную отмену виз в ЕС.