В ЕС потребовали заменить "четверку Шокина" из-за проблем в создании антикоррупционной прокуратуры

Это четверо одиозных прокуроров, которых генпрокурор назначил в комиссию, что должна выбрать кандидатуры на административные должности в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), передает "ЕвроПравда".

В частности, в письме Томбинский достаточно жесткими фразами требует полностью заменить четверку прокуроров.

"По мнению экспертов, опубликованному в отчете по результатам визита в Украину в течение 31 августа - 4 сентября, процесс избрания специальной антикоррупционной прокуратуры рискует стать высоко политизированным и давать чрезмерное влияние генеральному прокурору Украины", - говорится в письме посла Томбинского.

В то же время посол ЕС предлагает, чтобы новых кандидатов определили представители гражданского общества.

По мнению представителя ЕС, для формирования независимой Специальной антикоррупционной прокуратуры необходимо изменить закон "О прокуратуре".

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"Закон должен быть изменен таким образом, чтобы усилить гарантии независимости процедуры выборов (кандидатов на назначение на должности в САП)", - говорится в письме за подписью Томбинского.

Как отмечают источники, более детальные требования Томбинский передал на встрече с заместителем главы АП Константином Елисеевым.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Украины Виктор Шокин отказался выполнять пункты Плана действий по визовой либерализации, чем поставил под угрозу возможную отмену виз в ЕС.