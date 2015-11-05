Миссия ОБСЕ получила доступ к некоторым участкам контролируемой "ЛНР" границы с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Миссия продолжает расширять свое присутствие, мы все еще имеем ограничения, которые наложены на наших наблюдателей, но на этой неделе мы смогли посетить Горловку, Дебальцево. Очень важно: мы получили доступ к некоторым пунктам перехода между Украиной и РФ, которые контролируются так называемой «ЛНР», - сказал Хуг.

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Он отметил, что доступ был предоставлен при определенных условиях. «Так называемая «ЛНР» настаивала, что они будут нас сопровождать, но это все-таки шаг вперед», - отметил Хуг.

Кроме того, по его словам, миссия завершила все логистические подготовительные действия и оценку ситуации безопасности для того, чтобы иметь возможность развернуть патрульную базу миссии в регионах, которые находятся под контролем так называемой «ДНР». «Однако так называемая «ДНР» должна предоставить необходимые гарантии безопасности для того, чтобы это стало возможным», - заявил Хуг.