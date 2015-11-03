На Луганщине за "референдум ЛНР" будут судить председателя райсовета

Как говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры, в начале мая 2014 года подозреваемые организовали проведение на территории Кременского района незаконного референдума о признании суверенитета террористической организации "Луганская народная республика".

В ходе досудебного расследования в отношении подозреваемых суд вынес постановление о задержании и доставке в суд.

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В октябре правоохранители задержали подозреваемых в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Отметим, что председатель Кременского райсовета Юлия Назаренко, по сообщениям местных СМИ, в мае нынешнего года предыдущим уже составом райсовета была снята с должности.