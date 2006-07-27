Если бы президентские выборы состоялись сегодня

Проведение в Украине досрочных президентских выборов поддерживает 41,9% граждан, при этом на Востоке такого мнения придерживается 64,9%, а на Юге – 49%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие выводы социологического исследования обнародовал сегодня заведующий лабораторией социально-психологических технологий Института социальной и политической психологии АПН Украины Павел ФРОЛОВ.

«Не желают проведения досрочных выборов президента 38,2% опрошенных. И такую позицию преимущественно разделяют жители Западного и Центрального регионов Украины, а также Киева – 62,4%, 46,7% и 46,8% соответственно», - сказал П.ФРОЛОВ.

Социологи также отмечают, что в случае проведения досрочных выборов президента ни один из вероятных претендентов не получит победу в первом туре. «Наилучшие шансы попасть во второй тур голосования имели бы Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО, которым готовы отдать свои голоса соответственно 41,7% и 30,7% избирателей, которые заявляют о твердом намерении принимать участие в выборах и определились с симпатиями. Виктор ЮЩЕНКО получил бы 14,6%, Петр СИМОНЕНКО – 4,3%, Владимир ЛИТВИН – 3,8%, Александр МОРОЗ – 3,2%», - добавил он.

Институт социальной и политической психологии АПН Украины проводил всеукраинский опрос 14-20 июля. В ходе исследования опрошено 2293 респондентов в 334 населенных пунктах, из которых 146 – городские, 188 – сельские. Опрос проводился по квотной выборке, которая представляет население в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность составляет 2,1%.