Сегодня в деле Корбана не должно быть "сюрпризов" – адвокат

Об этом сообщила его адвокат Оксана Томчук, которой разрешили встречу с подзащитным в изоляторе временного содержания на Аскольдовом переулке.

"Сегодня "сюрпризов" не должно быть, я надеюсь. Рабочий день в этом учреждении закончился. Мне сообщили, что посетителей сегодня не принимают, в том числе и следователей", – сказала Томчук.

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По ее словам, Корбан чувствует себя сейчас лучше: врачи провели "реанимационные меры" в отношении лидера УКРОПа, его состояние стабилизировалось.

Как сообщал УНИАН, адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.