Сегодня в деле Корбана не должно быть "сюрпризов" – адвокат
19:08, 03 ноября 2015Политика
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В отношении лидера УКРОПа Геннадия Корбана сегодня не должно совершаться каких-либо процессуальных действий.
Лидер Укропа Геннадий Корбан / Фото УНИАН
Об этом сообщила его адвокат Оксана Томчук, которой разрешили встречу с подзащитным в изоляторе временного содержания на Аскольдовом переулке.
"Сегодня "сюрпризов" не должно быть, я надеюсь. Рабочий день в этом учреждении закончился. Мне сообщили, что посетителей сегодня не принимают, в том числе и следователей", – сказала Томчук.
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По ее словам, Корбан чувствует себя сейчас лучше: врачи провели "реанимационные меры" в отношении лидера УКРОПа, его состояние стабилизировалось.
Как сообщал УНИАН, адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.
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