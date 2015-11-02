Суд в Чернигове арестовал на 2 месяца помощника Филатова Кошляка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам у здания суда возле зала судебных заседаний сказал народный депутат Андрей Денисенко.

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Журналистов на заседание во время избрания меры пресечения Кошляку не допустили.

На сайте Верховной Рады Михаил Кошляк значится как помощник нардепа Бориса Филатова на общественных началах.

Также известно, что Михаил Кошляк является президентом Федерации дзюдо Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске прошли обыски в доме лидера «УКРОПа» Корбана и его родителей, а также дома у главы правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Потом Корбана доставили в Главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.