В Херсонский областной совет прошли 7 партий

По итогам выборов в облсовет проходят 7 партий. Наибольшее количество депутатов в совет проведет Блок Петра Порошенко «Солидарность» - 18.

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От «Оппозиционного блока» в областной совет проходят 13 депутатов, от «Батькивщины» - 9, от партии «Наш край» - 7, Радикальной партии Олега Ляшко - 7, УКРОП - 6, «Самопомич» проводит 5 депутатов.

В областных организациях партий отмечают, что окончательные поименные списки еще не готовы, поскольку многие кандидаты баллотировались одновременно в советы разных уровней. После того, как они сделают свой выбор, их места займут коллеги-однопартийцы.