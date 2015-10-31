Филатов опубликовал видео похищения Корбана

"Тут подонки в мундирах делают заявления, что у них все по закону. Посмотрите видео как они выкрали Корбана.Не предьявляя документы, не зачитывая обвинений, без понятых и адвокатов. Они просто не думали, что я буду это все снимать. Было очень тяжело держаться, чтобы не кинуться грызть им горло. Но доказательства важнее", - прокомментирвал Корбан видео на своей странице в Фейсбук.

Тут подонки в мундирах делают заявления, что у них все по закону.Посмотрите видео как они выкрали Корбана.Не предьявляя документы, не зачитывая обвинений, без понятых и адвокатов.Они просто не думали, что я буду это все снимать....Было очень тяжело держаться, чтобы не кинуться грызть им горло. Но доказательства важнее. Posted by Borys Filatov on 31 октября 2015 г.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала Корбана.

Пресс-служба областной организации партии "УКРОП" заявляла об обысках у родителей Корбана, руководителей Фонда обороны страны Павла и Натальи Хазан, а также в общественной приемной народного депутата Украины, члена политсовета партии «УКРОП» Бориса Филатова.

По словам политика, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". При задержании они не предоставили никаких документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.