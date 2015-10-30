Порошенко ожидает вскоре увидеть в советах всех уровней проукраинское большинство

Как передает корреспондент УНИАН, об глава государства заявил в своем обращении по поводу местных выборов.

«Ожидаю, что в течение очень короткого времени в советах всех уровней будет сформировано проукраинское большинство, способное принимать эффективные решения для разрешения проблем местных общин», - сказал он.

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Также, по его словам, «так же быстро должны утихнуть эмоции и в самой парламентской коалиции, для которой конкуренция ее членов на местных выборах стала испытанием на прочность».

«Призываю всех уже сегодня закопать топор войны, выкурить трубку мира – и наверстывать отставание в темпах реформ... Еще раз призываю все партии в политической конкуренции не пересекать красных линий, за которыми внутренняя политическая борьба достигла бы такого напряжения, которое ослабило бы способность страны противостоять внешним угрозам», - сказал глава государства.