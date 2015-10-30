Охендовский призывает прекратить давление на членов ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Охендовский заявил во время брифинга.

"От имени Центральной избирательной комиссии я хотел бы выразить решительный протест против того беспрецедентного давления, которому сейчас подвергается Центральная избирательная комиссия со стороны представителей отдельных политических сил, некоторых, так называемых, организаций гражданского общества во время подготовки и проведения местных выборов 2015 года", - сказал Охендовский.

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Он отметил, что "некоторым может не нравиться последовательная законная позиция Центральной избирательной комиссии".

"Законность наших решений неоднократно подтверждалась многочисленными решениями судов, которые принимались во время этого избирательного процесса", - добавил председатель ЦИК.

Вместе с тем, он подчеркнул, что "если не нравится кое-кто из членов Центральной избирательной комиссии, - сейчас увольняйте, увольняйте безотлагательно".

"Если есть другие, лучшие, более профессиональные - назначайте. И назначайте также безотлагательно. Но не мешайте Центральной избирательной комиссии делать ту работу, которую она обязана делать в соответствии с законом о ЦИК и законом о местных выборах, обеспечивая реализацию и защиту избирательных прав граждан Украины", - подчеркнул глава ЦИК и добавил, что согласно изменениям к закону о ЦИК, член комиссии должен выполнять свои обязанности до момента его увольнения Верховной Радой.

Охендовский призвал "немедленно прекратить беспрецедентное давление на членов Центральной избирательной комиссии".

"Уголовным кодексом Украины за это предусмотрена достаточно строгая ответственность", - сказал он и выразил надежду, что правоохранители смогут дать надлежащую оценку каждому факту давления на отдельных членов ЦИК.

Отвечая на вопрос журналистов, Охендовский отметил, что лично к правоохранителям не обращался.

"Лично я подобных заявлений не подавал, поскольку лично у меня для этого на данный момент нет соответствующих оснований", - сказал он и отметил, что не имеет информации насчет того, обращались ли другие члены ЦИК в милицию по поводу давления на них.

Добавим, ранее зампредседателя ЦИК Жанна Усенко-Черная объявила голодовку, требуя своего освобождения из комиссии.