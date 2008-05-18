Балога готов уйти с должности

Председатель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА готов уйти со своего поста ради сохранения коалиции.

Об этом он заявил в интервью телеканалу “1+1” в воскресенье.

По его словам, он будет делать все, что ему скажет Президент. “Я вам скажу, что самый высокий пик в той или другой должности – это первый день, когда ты пришел на работу. Я уже проработал 2 года, поэтому не суть важно, когда уходить с работы. Важно, полезный ты был или нет”, – отметил руководитель Секретариата, прибавив, что человек, думающий лишь о том, чтобы остаться на своей должности, не должен идти на такую работу.

На уточняющий вопрос журналиста, можно ли его слова расценивать как готовность уйти с поста ради сохранения коалиции, В.БАЛОГА сказал: “Однозначно”.