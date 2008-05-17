Прокуратура предупреждает киевлян не продавать свой голос

Прокуратура города Киева обращается к киевлянам с предостережением относительно получения от любых лиц бытовых товаров, денег в обмен на передачу посторонним своих личных документов. Об этом идет речь в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры города Киева.

"Искушение получить любое вознаграждение лишит Вас не только права свободно избирать, но и может навредить Вашему здоровью или привести к потере имущества", - обращаются к киевлянам правоохранители.

Кроме того, прокуратура напоминает, что подкуп избирателя, фальсификация избирательных документов (их подделка, передача другому лицу избирательного бюллетеня, незаконное уничтожение избирательной документации, нарушение тайны голосования, а также похищение или укрывательство избирательного бюллетеня) является криминально наказуемыми деяниями. За них Уголовным кодексом Украины предусмотрены разного вида наказания, вплоть до лишения свободы сроком до 6-ти лет.