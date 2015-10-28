НАТО рассматривает возможность увеличения численности войск у границ с Россией

Об этом заявили дипломаты и военные офицеры, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Wall Street Journal.

По словам источников издания, в настоящее время обсуждаются возможности как размещение батальонов от 800 до 1000 солдат в Польше и в каждой из стран Балтии, так и размещения одного батальона на весь регион.

В то же время представители НАТО утверждают, что планы значительного развертывания войска вблизи РФ вряд ли будут поддержаны Берлином, однако ФРГ может согласиться на один батальон в регионе. Так, немецкие чиновники в частных разговорах утверждают, что не хотят относиться к России как к постоянному врагу или изолировать ее, несмотря на противоречия в вопросе Украины.

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При этом планы по развертыванию сил, как отмечает издание, находятся в начальной стадии и еще не были представлены на заседании Североатлантического совета. Поэтому воплощение этих планов невозможно до июльского саммита в Варшаве.

Однако высокопоставленные чиновники альянса утверждают, что до сих пор остается потребность сильных действий, призванных показать РФ, что НАТО будет защищать своих союзников.

Ранее страны Балтии и Польша неоднократно настаивали на увеличении военного присутствия НАТО на своей территории.