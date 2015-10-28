В Черновицкий горсовет прошли 6 партий, мэр определится во втором туре

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Черновицкой городской избирательной комиссии Сергей Бостан, 28 октября комиссия завершила обработку протоколов со всех участков.

По результатам волеизъявления, партия "Ридне мисто" набрала 17,9% голосов, БПП "Солидарнисть" - 15,14%, ВО "Батькивщина" - 12,7%, "Объединение "Самопомич" - 9,47%, "Народный контроль" - 8,88% и ВО "Свобода" - 7,7%. Остальные партии не преодолели проходной барьер в 5%.

Также Бостан сообщил, что среди кандидатов на должность городского головы больше всего голосов набрали: Алексей Каспрук (самовыдвиженец) - 38,61%, Виталий Михайлишин ("Ридне мисто") - 26,71%, Александр Пуршага ("Батькивщина") - 6,26% и Наталья Якимчук (БПП "Солидарность") - 6,22%.

Таким образом, городской голова Черновцов будет определен в ходе второго тура выборов.

Кандидатами в депутаты городского совета Черновцов были зарегистрированы представители 20 партий. Городской совет насчитывает 42 мандата.

На должность мэра баллотировались 15 кандидатов.