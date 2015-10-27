В Одессе на выборах в горсовет "Блок Дарта Вейдера" набрал 7 тысяч голосов - КИУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил глава Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко.

Он отметил, что, по результатам предварительного параллельного подсчета голосов, за «Блок Дарта Вейдера» проголосовали 2,74% избирателей.

Читайте такжеШтаб Садового "поспешно и некорректно" трактовал результаты выборов мэра Львова - "Свобода"

«7 тыс. человек проголосовали за откровенно фейковый проект. То есть, можно сказать, что население небольшого райцентра (по количеству голосов - УНИАН) проголосовало, по сути, за несуществующую политическую силу. За масштабную инсценировку... Ну, если мы в таком количестве готовы голосовать за Дарта Вейдера, то на кого мы еще обижаемся? Почему мы кого-то хотим сделать виноватым в наших проблемах?!», - подчеркнул Бойко.

Он также пояснил корреспонденту УНИАН, что считает вышеназванную политсилу «откровенным стебом».

«Люди просто шутят, у них нет никакой политической идеологии. За что голосовали избиратели, выбирая графу «Блок Дарта Вейдера»? Если голосуют, скажем, за «Молодь Украины», идеология понятна. Что можно ожидать от Дарта Вейдера?», - подчеркнул руководитель областной организации КИУ, добавив, что за кандидата в мэры Одессы Дарта Вейдера проголосовали 1,85% избирателей (почти 5 тыс. лиц).

Читайте такжеВ Одессе полиция задержала Чубакку из "Звездных войн" (фото)

Отметим, что в списке кандидатов в Одесский горсовет от партии «Блок Дарта Вейдера» значится 48 человек, из которых в 44 одинаковые имена и фамилии – Дарт Вейдер. Единственное отличие – отчество. Также в официальном списке – Магистр Владимирович Йода.

Справка УНИАН. Политическая партия «Блок Дарта Вейдера» зарегистрирована в Едином реестре общественных формирований 10 марта 2015 года. Ее лидером значится Владимир Скрипец.

Как сообщал УНИАН, по данным параллельного подсчета результатов голосования организацией ОПОРА, по результатам обработки 100% протоколов, в Одесский горсовет проходят 5 партий: «Довиряй справам» с результатом 32,86% (85 706 голосов избирателей), «Блок Петра Порошенко «Солидарнисть» - 17,46% (45 542 голосов), «Оппозиционный блок» с результатом 14,49% (37 800 голосов), «Украинская морская партия» - 6,94% и объединение «Самопомич» - 5,45%.