В Донецкой области открыли 10 уголовных производств по нарушениям в ходе выборов

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области.

За период проведения избирательной компании милицией Донецкой области зарегистрировано 346 сообщений о нарушениях избирательного процесса, на рассмотрении остаются 103 обращения. По 10 из них открыты уголовные производства, проводятся следственные действия.

В то же время, по данным милиции, голосование в Донецкой области прошло спокойно. Несмотря на попытки отдельных политических сил втянуть милицию в политический процесс и дестабилизировать ситуацию, грубых нарушений общественного порядка допущено не было.

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Милиция Донетчины полностью контролировала оперативное положение и немедленно реагировала на все поступающие обращения от участников избирательного процесса.

«Только за последние сутки, в день голосования, зарегистрировано 95 сообщений, которые связаны с выборами. Большинство из них поступили из Мариуполя - 23 и Краматорска – 27», - сказано в сообщении.

Напоминается, что в Донецкой области голосование не состоялось в Мариуполе и Красноармейске, где избирательные бюллетени были завезены в 205 и 30 участковых избирательных комиссий.

В Мариуполе зарегистрировано 147 сообщений о нарушениях, связанных с выборами. Чаще всего следственно-оперативную группу милиции вызывали участники избирательного процесса в помещение типографии, где печатались бюллетени. Несмотря на попытки отдельных граждан нарушить общественный порядок, например, в ночь с 18 на 19 октября во время событий, которые разворачивались у здания типографии, правоохранителям удалось предупредить конфликт и предотвратить тяжелые последствия.

Красноармейским горотделом милиции за период избирательной кампании зарегистрировано 20 сообщений о правонарушениях, половина поступила в течение минувших суток. Выездом следственно-оперативных групп 5 сообщений не подтвердились, по остальным фактам проводятся проверки (исчезновение печати, уведомления от кандидатов в депутаты и мэры города о том, что члены городской избирательной комиссии препятствуют осуществлению ими своих законных избирательных прав как кандидата и избирателя).

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Как сообщал УНИАН, 25 октября не состоялось голосование на местных выборах в городах Мариуполе и Красноармейске Донецкой области.

Председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил о системном противозаконном бездействии отдельных членов Мариупольской городской и Красноармейской городской избирательных комиссий, которые отказались передать избирательные бюллетени 213 участковым избирательным комиссиям в Мариуполе и 37 УИК - в Красноармейске.

Милиция открыла уголовное производство по факту срыва выборов в Красноармейске.