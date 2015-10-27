В Кривом Роге зафиксировано переписывание протоколов подсчета голосов - "Опора"

Об этом в понедельник вечером сообщили в гражданской сети «Опора», передает Радио Свобода.

По данным «Опоры», 26 октября, во время непрерывного заседания Криворожской районной избирательной комиссии оказалось, что немало избиркомов, которые привозили пакеты с бюллетенями и протоколами подсчета голосов, допустили грамматические ошибки, неточности, не внесли необходимую информацию в протоколы.

Криворожская районная комиссия отправляла таких членов комиссий обратно на участки для составления протокола с пометкой «Уточненный». Однако члены комиссий вместо того, что вернуться на участок и составить протокол на заседании полным составом комиссии, переписывали документы прямо на месте.

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Наблюдатели «Опоры» зафиксировали, как председатель комиссии поселка Недайвода возле здания Криворожской районной ТИК, прямо в авто, собственноручно заполняла протокол и ставила вместо подписи всех членов комиссии. Похожий случай зафиксировали в другом авто – членов комиссии идентифицировать не удалось. Наблюдатели вызвали милицию и составили заявление о нарушении.

«Сегодня было зафиксировано переписывание протоколов председателями участковых избирательных комиссий Криворожского района, но в целом выборы проходят намного спокойнее, чем ожидалось», – сказал в комментарии Радио Свобода координатор «Опоры» в области Сергей Федько.

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Ранее УНИАН сообщал, что по состоянию на 26 октября наблюдатели гражданской сети ОПОРА зафиксировали 1128 нарушений с начала избирательного процесса на местных выборах.