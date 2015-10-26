Всемирный конгресс украинцев призывает комиссию ООН вступиться за Савченко

Как сообщили УНИАН в ВКУ, соответствующее заявление конгресс принял 25 октября.

Также в заявлении ВКУ призвал побудить мировое сообщество, в том числе и правозащитные организации, повысить осведомленность о ее деле.

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"Всемирный конгресс украинцев призывает всю мировую общественность требовать немедленного освобождения Надежды Савченко, чье заключение является явным нарушением международного законодательства и пункта 6 Минских договоренностей от 12 февраля 2015 г.”, - заявил президент ВКУ Евгений Чолий.

Напомним, защита Савченко и она сама настаивают, что летом 2014 года она была похищена террористами на Донбассе и перевезена в Россию. Там она была арестована и обвинена в причастности к гибели на Донбассе российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку была похищена еще до их смерти.

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В обвинительном заключении по уголовному делу против Савченко речь идет о покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы. Ей грозит тюремное заключение сроком 25 лет.

Очередное заседание по делу прошло сегодня, а следующее должно состояться 28 октября.