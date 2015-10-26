Следующее заседание суда по делу Савченко состоится 28 октября

Об этом один из адвокатов летчицы Николай Полозов сообщил в "Твиттере".

Сегодня суд заслушал нескольких свидетелей стороны обвинения.

После этого прокуроры перешли к оглашению письменных доказательств. В частности, зачитали послужной список Савченко: ее диплом и приложение к нему, летную характеристику времен ее учебы в училище, в которой сказано, что государственную тайну она хранить умеет, приказ Министерства обороны Украины об увольнении Савченко в связи с избранием народным депутатом, протокол осмотра компакт-диска с данными телефонных соединений.

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Напомним, защита и сама Савченко настаивают, что летом 2014 года она была похищена террористами на Донбассе и перевезена в Россию, где ее обвинили в причастности к гибели на Донбассе российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку была похищена еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы. По данным защиты летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.

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