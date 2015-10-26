В Кривом Роге есть вероятность фальсификации результатов выборов - кандидат в депутаты

Об этом на своей странице в Facebook сообщил кандидат в депутаты Днепропетровского областного совета от партии «Видродження» Святослав Олейник .

«Практически все территории Днепропетровской области уже сдали большую часть протоколов. Но ни один участок официально не подсчитан до сих пор в Кривом Роге», – написал он.

По мнению политика, за этим фактом скрывается попытка подменить результаты и фальсифицировать выборы.

«Это – стопроцентный признак фальсификации», – отметил он.

Напомним, в Кривом Роге городская избирательная комиссия отказалась принять заявление о снятии с регистрации кандидата-клона на пост городского головы на имя Сергей Караманец из партии-клона «Видродження Украины». От настоящей партии «Видродження» в городе на пост мэра баллотируется Константин Караманиц.

Кроме того, местный избирком отказался выполнять решения судов, согласно которым фейкового кандидата должны были снять с выборов.