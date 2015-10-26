Суд по Савченко пытался запретить секретарю посольства Франции рисовать в блокноте

17:20, 26 октября 2015
Политика
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На заседании российского суда по делу украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко судья и пристав пытались запретить представительнице посольства Франции делать зарисовки в блокноте.

/ UNIAN

Об этом в "Твиттере" сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин.

"Только что объявлено замечание первому секретарю посольства Франции за то, что она рисовала в зале заседания", - написал он.

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В свою очередь другой адвокат летчицы Николай Полозов назвал инцидент неловкой ситуацией и позднее все же опубликовал рисунок, сделанный дипломатом.

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