Суд по Савченко пытался запретить секретарю посольства Франции рисовать в блокноте

Об этом в "Твиттере" сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин.

"Только что объявлено замечание первому секретарю посольства Франции за то, что она рисовала в зале заседания", - написал он.

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В свою очередь другой адвокат летчицы Николай Полозов назвал инцидент неловкой ситуацией и позднее все же опубликовал рисунок, сделанный дипломатом.

В суде возникла неловкая ситуция. Пристав и судья попытались запретить представительнице французского посольства рисовать в своём блокноте. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) October 26, 2015