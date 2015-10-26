Суд по Савченко пытался запретить секретарю посольства Франции рисовать в блокноте
На заседании российского суда по делу украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко судья и пристав пытались запретить представительнице посольства Франции делать зарисовки в блокноте.
Об этом в "Твиттере" сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин.
"Только что объявлено замечание первому секретарю посольства Франции за то, что она рисовала в зале заседания", - написал он.
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В свою очередь другой адвокат летчицы Николай Полозов назвал инцидент неловкой ситуацией и позднее все же опубликовал рисунок, сделанный дипломатом.
В суде возникла неловкая ситуция. Пристав и судья попытались запретить представительнице французского посольства рисовать в своём блокноте.
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) October 26, 2015
Вот из-за этого рисунка первого секретаря французского посольства начали скандалить пристав и судья #FreeSavchenkopic.twitter.com/uztal1aKG1
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) October 26, 2015