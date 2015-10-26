В БПП допускают отставку своих представителей в госструктурах и роспуск парторганизаций по итогам выборов

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил лидер фракции БПП в парламенте Юрий Луценко.

"Праздновать мы не собираемся, потому что есть ряд грубых ошибок, и организационных и кадровых, в Харьковской области, мы видим слабую работу в Днепропетровске, и еще посмотрим на дальнейшие результаты по другим областям. Президент на встрече и с руководством партии уже сказал о необходимости обязательного подведения итогов и чистки рядов. Мы не исключаем ни отставок наших выдвиженцев в государственных структурах, ни роспуска целых партийных организаций, которые дискредитировали действия партии в целом", - заявил Луценко.

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Как сообщал УНИАН, Юрий Луценко в эфире «Савик Шустер студия» заявил, что победой на этих местных выборах можно считать получение всеми парламентскими фракциями коалиции соответствующих фракций в местных советах.