Несовершенное законодательство усложнило голосования - "УКРОП"

Об этом заявил в эфире радио «Европа плюс» руководитель киевского избирательного штаба «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Олег Калиниченко, сообщили в пресс-службе Киевской городской организации политсилы.

«Эти выборы проходят по значительно более сложному принципу, чем это было раньше. Людям, которые не живут активной политической жизни, достаточно сложно разобраться в бюллетене и найти своего кандидата. Поэтому во время голосования часто наблюдалась путаница», - заявил Олег Калиниченко.

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«Избиратель должен найти в списке название партии, от которой идет его кандидат, затем в бюллетене указана фамилия человека, который идет первым номером в списке кандидатов, и только после этого указана фамилия кандидата», - пояснил Олег Калиниченко. «Кроме того, сложность еще состоит в том, что не все избиратели на момент голосования знали, какую партию представляет их кандидат», - добавил руководитель избирательного штаба «УКРОПа».

Как сообщал УНИАН, согласно экзит-поллу, в Днепропетровске лидирует "УКРОП", на выборах мэра Филатов побеждает Вилкула.