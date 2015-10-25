На выборах мэра Киева Кличко получил 40,4% голосов избирателей - данные экзит-полла КИУ

На выборах мэра Киева Кличко получил 40,4% голосов избирателей, на втором месте Бондаренко с 8,7%.

Об этом свидетельствуют данные exit-poll Комитета избирателей Украины. На третьем месте - Александр Омельченко («Єдність») - 8,1%. Читайте такжеВ Днепропетровске лидирует "УКРОП", на выборах мэра Филатов побеждает Вилкула - экзит-полл У представителя «Самопомочи» Сергея Гусовского - 8%, у члена ВО «Свобода» Александра Мирного - 5%, у Сергея Думчева (партия «Рух за реформы») - 4,1%, у Василия Гацко («Демократический альянс») - 3,3%, у лидера партии «УКРОП» Геннадия Корбана - 2,4%. Экзит-полл проводил "Социальный мониторинг" по заказу КИУ.

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