В НУ-НС жалуются, что БЮТ их не слышит

Заместитель председателя фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Роман ЗВАРИЧ подчеркивает, что НУ-НС не отказывается голосовать за антиинфляционные законопроекты правительства, но после закона о Кабинете министров Украины.

Как сообщается на официальном сайте Блока, Р.ЗВАРИЧ заметил, что после сегодняшнего заседания Согласительного совета НУ-НС надеялся выйти на компромиссный вариант повестки дня.

Депутат сообщил, что вариант, который обсуждался на Согласительном совете, предусматривал завершение, в первую очередь, рассмотрение законопроекта о Кабмине. “Рассмотрев настоящий документ, предлагалось сразу же перейти к антиинфляционным законопроектам, на которых настаивает правительство и фракция БЮТ, - сообщил Р.ЗВАРИЧ. Однако, по его словам, руководство фракции БЮТ заявило о том, что они нуждаются в дополнительных внутрифракционных консультациях относительно именно такой очередности рассмотрения вопросов.

Комментируя заявление лидера фракции БЮТ о том, что рассмотрение законопроекта о Кабмине - это затягивание времени, чтобы антиинфляционные действия правительства – без специально принятых законов - и дальше оставались малоэффективными, Р.ЗВАРИЧ заметил, что лидер фракции БЮТ, «к сожалению, на Согласительном совете говорит одно, а выходя в парламентские кулуары к журналистам - немного другое».

Р.ЗВАРИЧ еще раз подтвердил, что фракция «Наша Украина – Народная самооборона» «готова в любой момент проголосовать за антиинфляционные законопроекты правительства».

«Однако БЮТ продолжает блокировать работу парламента, словно не слыша нас», - отметил депутат.

«В связи с этим обстоятельством, было решено перенести заседание Согласительного совета на завтрашнее утро. Депутаты пошли работать в комитеты», - сообщил заместитель председателя фракции.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил журналистам, что НУ-НС требует принять закон о Кабинете министров до принятия пакета антиинфляционных законопроектов.

Кроме того, отметил И.КИРИЛЕНКО, фракция НУ-НС вторым условием выдвигает принятие десяти других законопроектов, входящих в коалиционное соглашение. И.КИРИЛЕНКО также заметил, что эти законопроекты не являются первоочередными, поскольку в Украине происходит галопирующая инфляция.