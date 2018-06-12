Неделя в цифрах

3 россиян, воевавших на стороне режима сирийского президента Башара Асада, были убиты в Сирии, сообщают иностранные СМИ. Тем временем, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что тела 26 погибших в Сирии российских военнослужащих из состава 810 отдельной бригады морской пехоты доставили на территорию аннексированного Крыма, в Севастополь.

5 нефтегазовых участков в Харьковской и Львовской областях, общая стартовая стоимость которых составляет 2 765 000 гривен, будут выставлены на аукцион в ноябре, сообщают в Государственной службе геологии и недр Украины.

5-6 лет могут длиться реформы, необходимые для членства Украины в НАТО, заявил президент Украины Петр Порошенко.

10 политических партий нарушили день тишины перед местными выборами, сообщил начальник ГУ МВД Украины в городе Киеве Александр Терещук. В частности, зарегистрировано 34 сообщения о нарушениях относительно запрета агитации, из них 26 сообщений о размещении агитационных плакатов на балконах частного жилища, 7 сообщений об агитации на заборах и даже один агитационный видеоролик на одном из телеканалов.

11 районов Киевской области затянуло дымом из-за тления торфа, сообщают в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели тушат 24 очага тления на общей площади около 122 га.

12% составляет степень зависимости Украины от российских рынков, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

17 человек погибли, 3 считаются пропавшими без вести в результате крушения катера «Иволга» в Одесской области, сообщают в Мининфраструктуры. 22 человека были спасены. По предварительным данным, аварию вызвала перегрузка судна, его капитан задержан. Правоохранителями возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

40 украинских военных получили звание генерала с начала проведения АТО на Донбассе, сообщают в Минобороны. На сегодняшний день в Вооруженных силах Украины проходят службу 104 генерала.

43 человека погибли в масштабной автокатастрофе во Франции, сообщают иностранные СМИ.

57 наблюдателей из 25 стран-членов Совета Европы вошли в делегацию наблюдателей на местных выборах в Украине от Парламентской ассамблеи Совета Европы. В день выборов 24 команды наблюдают за голосованием в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Тернополе, Черновцах, Виннице, Полтаве, Ривне и Мелитополе.

70 копателей янтаря были задержаны правоохранителями на Волыни, сообщают в УМВД Украины в Волынской области.

73,8% украинцев не намерены продавать свой голос на местных выборах, говорится в социологическом исследовании, проведенном Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии.

81 компания присоединилась к инициативе президента США для бизнеса по борьбе с изменением климата, сообщают иностранные СМИ. В совокупности эти компании обещают выделить на различные инициативы не менее 160 млрд. долларов. Эти средства пойдут на такие программы, как сокращение расхода воды, снижение чистого обезлесивания до нулевого уровня и выход на 100% чистую енергетику.

89,9% составил рейтинг одобрения работы президента Российской Федерации Владимира Путина, опубликованный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

220 объектов в Крыму и Севастополе отнесены к культурным объектам федерального значения распоряжением премьера РФ Дмитрия Медведева, сообщают российские СМИ. Отмечается, что Минкультуры поручено включить эти объекты в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. В свою очередь, в Министерстве культуры Украины заявляют, что незаконное решение российской оккупационной власти, которым 220 украинских достопримечательностей Крыма отнесены к культурным объектам федерального значения РФ, не имеет никаких правовых последствий и противоречит международному праву.

256 вредоносных приложений, способных похищать личные данные пользователей, обнаружили эксперты по кибербезопасности из компании SourceDNA в официальном онлайн-магазине Apple, сообщают иностранные СМИ.

370 человек были убиты с начала ударов российской авиации в Сирии (30 сентября), сообщают иностранные СМИ. Сирийское бюро по наблюдению за правами человека, работающее в Великобритании, сообщило со ссылкой на свои источники на местах, что в результате воздушных ударов авиации России в Сирии убиты не менее 446 человек, и более трети из них – гражданские.

409,3 км границы с Россией на временно оккупированных территориях Донбасса не контролируются Украиной, сообщают в Государственной пограничной службе Украины. http://www.unian.net/politics/1161473-gpsu-v-nastoyaschee-vremya-ne-kontroliruet-bolee-409-km-granitsyi-s-rossiey.html

800 украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести, сообщают в Службе безопасности Украины. Кроме того, 148 украинцев остаются в плену у боевиков.

908 населенных пунктов в Украинетребуют переименования в рамках действия закона о декоммунизации, считают в Украинском институте национальной памяти, сообщают украинские СМИ.

934 боевых вылета совершила российская военная авиация за время операции в Сирии, сообщают в Минобороны РФ. По данным ведомства, было уничтожено 819 объектов террористов. В то же время, в посольстве Великобритании в РФ отметили, что 85% ударов российской авиации в Сирии совершаются против оппозиции из «Свободной сирийской армии», которая выступает против действующего президента Башара Асада, а не против ИГИЛ.

16 000 тонн гуманитарной помощи от международных организаций контролируемые Россией боевики не пускают на оккупированные территории Донбасса, сообщает уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

40 000 военнослужащих Министерство обороны США планирует сократить к концу 2017 года, сообщают иностранные СМИ. http://www.unian.net/world/1161623-pentagon-planiruet-sokratit-40-tyisyach-voennyih-k-kontsu-2017-goda.html

365 000 долларов заплатили на аукционе в Нью-Йорке за действующий экземпляр немецкой шифровальной машины Enigma времен Второй мировой войны, сообщают иностранные СМИ. Это рекордно высокий показатель для данных аппаратов, которых было выпущено около 1 500 штук.

680 928 беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю с начала года, сообщают в Международной организации по миграции. 3 138 человек погибли в море при попытке добраться до Европы.

2 642 000 граждан Украинынаходятся, на сегодняшний день, в Российской Федерации, по данным Федеральной миграционной службы РФ. Всем им необходимо определить свой «правовой статус» до 30 ноября текущего года.

3 800 000 украинских семей обратились за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщают в Минсоцполитики Украины. Субсидии уже назначены 3,5 миллионам семей, а их перерасчет с учетом начала отопительного сезона будет завершен в ближайшее время.

4 000 000 долларов в день может ежедневно тратить Кремль на военную операцию в Сирии, подсчитали аналитиков британского издательства и аналитического центра Jane's Infromation group (IHS Jane's), сообщают иностранные СМИ.

Маргарита Андреева