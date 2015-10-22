За время проведения АТО Порошенко раздал 40 генеральских званий (документ)
18:27, 22 октября 2015Политика
2245 0
От начала проведения АТО на Донбассе 40 украинских военных Вооруженных сил получили звание генерала.
Порошенко присвоил 40 званий высшего офицерского состава / Фото УНИАН
Об этом сообщили в Минобороны, передает "Доступ к правде" на своей странице в Facebook.
По информации, предоставленной Минобороны, в Вооруженных силах Украины проходят службу 104 генерала.
Читайте такжеПорошенко хочет ввести новые звания для военных - "хорунжий" и "бригадный генерал"
Больше всего среди военнослужащих генерал-майоров - 72, генерал-лейтенантов - 29, один генерал-полковник и генерал армии Украины.
Стоит отметить, что за время АТО указом президента Петра Порошенко было присвоено 40 званий высшего офицерского состава.
facebook.com/dostupdopravdy
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter