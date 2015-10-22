За время проведения АТО Порошенко раздал 40 генеральских званий (документ)

Об этом сообщили в Минобороны, передает "Доступ к правде" на своей странице в Facebook.

По информации, предоставленной Минобороны, в Вооруженных силах Украины проходят службу 104 генерала.

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Больше всего среди военнослужащих генерал-майоров - 72, генерал-лейтенантов - 29, один генерал-полковник и генерал армии Украины.

Стоит отметить, что за время АТО указом президента Петра Порошенко было присвоено 40 званий высшего офицерского состава.