На местные выборы в Украину приедут наблюдатели из 25 стран

Делегация наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы на местных выборах, которые пройдут 25 октября, будет находиться в Украине с 22 по 26 октября.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такая информация была распространена ПАСЕ в понедельник.

Возглавит делегацию наблюдателей вице-президент Конгресса местных и региональных властей Гудрун Мослер-Тёрнстрём (Австрия, социалист).

Всего в состав делегации входят 57 наблюдателей из 25 стран - членов Совета Европы.

В ПАСЕ отмечают, что эти выборы будут первыми, которые пройдут по новому законодательству о местных выборах, принятому 14 июля 2015 года.

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Наблюдатели ПАСЕ 22 и 23 октября проведут ряд встреч с различными партнерами, включая послов, представителей неправительственных организаций, представителей СМИ, с экспертами по децентрализации и представителями местного самоуправления. Также делегация встретится с наблюдателями от миссии Офиса демократических институтов прав человека ОБСЕ.

В день выборов 24 команды наблюдателей будут наблюдать за голосованием в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Тернополе, Черновцах, Виннице, Полтаве, Ривне и Мелитополе, говорится в сообщении.