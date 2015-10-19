Пребывающих в России украинцев до 30 ноября обязали определить свой "правовой статус"

В Федеральной миграционной службе России заявили, что до 30 ноября граждане Украины, пребывающие на территории РФ, обязаны определить свой «правовой статус».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 2015 году, исходя из гуманитарных соображений, миграционная служба неоднократно продлевала всем категориям граждан Украины срок временного пребывания в России. Последний срок продления заканчивается 31 октября 2015 года. В этой связи с 1 по 30 ноября находящимся на территории Российской Федерации гражданам Украины необходимо обратиться в подразделения ФМС России для определения своего правового статуса», - говорится в сообщении.

При этом заместитель руководителя ФМС России Вадим Яковенко заявил, что всем территориальным подразделениям службы дано поручение об оказании максимального содействия и максимального внимания к украинским гражданам.

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Как сообщал УНИАН, 22 июля глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский сообщил, что гражданам Украины с 1 ноября может быть закрыт въезд в РФ на три года в случае неполучения разрешительных документов, исключения останутся только для жителей "юго-восточных регионов Донецкой и Луганской областей Украины".

Россия с 1 августа ужесточила миграционные правила для граждан Украины, отказавшись от «преференций», введенных после начала боевых действий на Донбассе. Исключение осталось только для граждан Украины с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

«Полагаем целесообразным продлить срок преференций для граждан, прибывших в Россию с пострадавших от боевых действий территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Остальным гражданам Украины предоставляем возможность без выезда с территории Российской Федерации находиться еще 90 суток и беспрепятственно получать разрешительные документы на работу, как и для всех граждан стран-участниц СНГ, с которыми установлены безвизовые отношения», - говорится в сообщении Федеральной миграционной службы РФ.

По данным ФМС, на сегодняшний день в РФ находится 2,642 млн граждан Украины, из них 1,038 млн покинули восточные области Украины из-за боевых действий.

По состоянию на 31 января 2014 года ФМС РФ запретила въезд в Россию почти 28 тыс. граждан Украины за нарушение российского законодательства.