Минобороны России отрапортовало об уничтожении более 800 объектов в Сирии.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в интервью RT заявил, что количество боевых вылетов с момента начала военной операции России в Сирии приблизилось к одной тысяче, «уничтожено более 800 объектов террористов».

По словам Конашенкова, российская военная авиация за время операции в Сирии совершила 934 боевых вылета и уничтожила 819 объектов террористов

Он подчеркнул, что «удары наносятся только по объектам, принадлежность которых к инфраструктуре «Исламского государства» достоверно подтверждена».

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Как сообщал УНИН, сирийское бюро по наблюдению за правами человека, работающего в Великобритании, заявило со ссылкой на свои источники на местах, что в результате воздушных ударов авиации России в Сирии убито не менее 446 человек, и более трети из них – гражданские.

По данным, наведенным руководителем бюро Рами Абдель-Рахманом, среди 151 убитого мирного жителя было 38 детей и 35 женщин.