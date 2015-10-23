Раритетная шифровальная машина Enigma времен Второй мировой продана за рекордные $365 тысяч

Это рекордно высокий показатель для данных аппаратов, которых было выпущено порядка 1,5 тыс. Из них до наших дней сохранилось не более 150, передает ТАСС. "Действующий экземпляр Enigma, один из наиболее редких среди себе подобных, находится в отличном состоянии", - сообщил британский дом Bonhams, который организовал торги в Нью-Йорке. По его данным, новый обладатель Enigma пожелал сохранить конфиденциальность.

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В апреле на аукционе в Нью-Йорке другой экземпляр этой немецкой шифровальной машины ушел с молотка за $269 тыс.

Лавры человека, разгадавшего код Enigma, принадлежат английскому математику Алану Тьюрингу. Во время Второй мировой войны он входил в группу математиков и криптографов, работавших на британскую разведку в особняке Блетчли-парк, расположенном в графстве Бакингемшир (центральная Англия). Алан Тьюринг создал алгоритм, позволявший читать сообщения, закодированные на шифровальной машине Enigma, которую использовали войска нацистской Германии. Таким образом было получено много ценной информации, которая помогла союзникам в борьбе с гитлеровской агрессией.