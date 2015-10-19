О вступлении в НАТО можно будет говорить через 5-6 лет - Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу CNN.

По его словам, для членства Украины в Альянсе нужно внедрение всех необходимых реформ. "Я думаю, для этого потребуется 5-6 лет", - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 мая 2015 года «О Стратегии национальной безопасности Украины».

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Одними из основных целей стратегии является обеспечение интеграции Украины в Европейский Союз и формирование условий для вступления в НАТО. В документе отмечается, что Соглашение об ассоциации с ЕС определяет стратегические ориентиры для проведения системных политических и социально-экономических реформ в Украине, а сотрудничество с Альянсом способствует утверждению демократических ценностей, формированию стабильной среды безопасности, является важным инструментом поддержки реформ, в частности в секторе безопасности и обороны, а также обеспечивает совместное противодействие современным вызовам и угрозам безопасности.