В НУ-НС предлагают «7 шагов навстречу здравому смыслу»

Четверо народных депутатов из фракции НУ-НС – Тарас СТЕЦЬКИВ, Олесь ДОНИЙ, Владимир СТРЕТОВИЧ и Владимир МАРУЩЕНКО - предложили выход из сложившейся в парламенте ситуации. Их предложения называются: «7 шагов навстречу здравому смыслу».

Как заявил на пресс-конференции народный депутат Украины В.СТРЕТОВИЧ, в частности народные депутаты требуют немедленного прекращения блокирования работы ВР. Также предлагается, чтобы все стороны противостояния вернулись к выполнению действующей Конституции и законов Украины.

Народные депутаты требуют срочной доработки с учетом предложений народных депутатов и субъектов блоков программы правительства и ее окончательное принятия уже в мае 2008 года.

Также они требуют срочной проработки с учетом предложений народных депутатов и одобрения изменений в бюджет 2008 года и законопроектов, определенных коалицией и правительством, как безотлагательных до 22 мая 2008 года.

Также народные депутаты требуют «замораживания активного продвижения своих проектов Конституции к выработке согласованного подхода» в вопросе внесения изменений в Конституцию Украины. Они настаивают на необходимости создания президентско-парламентской комиссии по наработке новой редакции Конституции Украины.

Как отметил на пресс-конференции народный депутат Украины Т.СТЕЦЬКИВ, «политика ежедневных мелочных нападок, критики часто необоснованной, которую избрал Секретариат Президента по отношению к правительству, является деструктивной».

В то же время он отметил, что «тот ответ, который дал БЮТ на подобную политику является не менее деструктивным». Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что обе стороны «в одинаковой степени ответственны за то, что делается сейчас в украинском парламенте и может перекинуться на украинское общество».

Он отметил, что «блокада украинского парламента» является элементарным «неуважением к власти, к институтам власти в целом». По его словам, сложившаяся ситуация заставила их выразить свою личную позицию по данному вопросу.