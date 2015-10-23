Меркель: главная цель Минского процесса - восстановление Украиной контроля над границей на востоке
13:17, 23 октября 2015Политика
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Главной целью Минского мирного процесса является восстановление Украиной контроля над границей на востоке.
REUTERS
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, которую цитирует посол Украины в Германии Андрей Мельник в "Твиттере".
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"Канцлер Ангела Меркель: главная цель Минского мирного процесса - восстановление Украиной контроля над границей на Востоке", - написал он.
Кроме того, по словам дипломата, Ангела Меркель отмечает колоссальные усилия Украины по выполнению Минских договоренностей.
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