Меркель: главная цель Минского процесса - восстановление Украиной контроля над границей на востоке

13:17, 23 октября 2015
Политика
1172 0

Главной целью Минского мирного процесса является восстановление Украиной контроля над границей на востоке.

REUTERS

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, которую цитирует посол Украины в Германии Андрей Мельник в "Твиттере".

Читайте такжеВ ЕС допускают продление срока выполнения Минских договоренностей на несколько месяцев

"Канцлер Ангела Меркель: главная цель Минского мирного процесса - восстановление Украиной контроля над границей на Востоке", - написал он.

Кроме того, по словам дипломата, Ангела Меркель отмечает колоссальные усилия Украины по выполнению Минских договоренностей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter