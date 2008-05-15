Ющенко хочет подружиться с Медведевым

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет пренебрежительным заявление мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА в отношении Севастополя и считает, что Украина предприняла меру против него в соответствии с национальной Конституцией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО заявил в интервью украинской службе Би-Би-Си.

“Если мы принимаем гостя в своем доме, он должен уважать интересы этого государства, интересы этих людей, независимо от национальности. Если ты находишься в любой стране мира, ты пытаешься что-то сказать на их материнском языке. И этим собственно демонстрируешь как ты уважаешь эту нацию, что-то вспомнить в тосте с их культуры, что-то сказать на политических переговорах об исторических связях. Когда ты вступаешь в чужой дом, скажи комплимент хозяину. И за это тебя только лишний раз оценят. И в обратном направлении, когда об украинской нации, украинском суверенитете, о целостности украинской территории, украинской границе говорят что-то пренебрежительное - к нему будут предприняты меры в соответствии с Конституцией Украины”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства также отметил, что для него важно, чтобы украинская нация понимала, что такие заявления являются унижением для нее. “У нас должна быть самодостаточность”, - подчеркнул он.

Президент считает, что Украина и Россия должны говорить о серьезных межгосударственных отношениях, а не разбрасывать “направо-налево” такие межгосударственные соглашения, которые определяют стратегическое сотрудничество.

“Проблему создать можно очень просто, а выходить из нее придется годами. Если мы ценим наше соседство, если мы уважаем дедов-прадедов, наши традиций, наше государства, то я убежден, что мы все должны сделать, чтобы на высшем государственном уровне меньше всего работало эмоций”, - объяснил он.

В то же время В.ЮЩЕНКО обратил внимание на тот факт, что украинско-российская политика “никогда не была легкой”.

Глава государства выразил надежду, что с избранием нового Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА будет активно происходить межгосударственный диалог.

"Я думаю, что нам всем выгодно отказаться от истории холодной войны. По моему мнению, нам необходимо понять, что диалог сегодня поможет дать ответы на те вызовы, которые в настоящее время являются наиболее чувствительными. Будем говорить так: Россия сейчас меняется. Она выходит с другими амбициями, желая приспособить их в мире. С другой стороны, мир хотел бы унифицировать свои отношения по нескольким секторам. Я сделаю все для того, чтобы отношения Украины с Россией обогатились еще и частной дружбой обоих президентов”, - добавил В.ЮЩЕНКО.