В МВД считают, что в Мариуполе должны состояться выборы

Председатель координационной группы Министерства внутренних дел Украины, советник министра внутренних дел Иван Стойко считает, что в Мариуполе Донецкой области должны состояться выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стойко сообщил после заседания коллегии МВД Украины, которая была посвящена подготовке органов внутренних дел к обеспечению правопорядка во время местных выборов.

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«В настоящее время мы говорим о том, что в Мариуполе должны состояться выборы. Многое зависит не от нас, а от ЦИК. Мы не имеем права вмешиваться в избирательный процесс, мы гарантируем порядок и безопасность», - отметил он.

«У нас работают оперативные группы, у нас на 100% готовности группы и документирование, взрывотехники, кинологи и другие, то есть мы имеем резерв в Украине. Со стороны МВД все готово к выборам», - добавил Стойко.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе уже зафиксировано 63 обращения о нарушениях в ходе избирательной кампании.

В частности, 9 октября в главное управление МВД Украины в Донецкой области поступило заявление от председателя Мариупольской избирательной комиссии об умышленном уничтожении электронной базы данных.

16 октября участники акции протеста заблокировали выход из рабочего помещения Мариупольской городской избирательной комиссии.

17 октября в милицию поступило несколько сообщений о драках в помещении, где базируется комиссия.

Кроме того, утром 19 октября в Мариуполе неизвестные обстреляли здание из гранатомета.

Позже председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский предположил, что местные выборы в Мариуполе Донецкой области могут быть отменены.