Жебривский: выборы в городах близ линии разграничения на Донбассе пройдут весной

Об этом сообщил глава области Павел Жебривский в ходе встречи с предпринимателями Бахмута, передает 6262 со ссылкой на Антикризисный медиа-центр.

По словам Жебривского, к тому времени должен быть завершен процесс создания объединенных территориальных громад.

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Он отметил, что выборы 27 марта будут проводиться уже для объединенной громады с центром в г. Бахмуте.

Как сообщал УНИАН ранее, Павел Жебривский убежден, что Украина не может позволить себе блокаду Донбасса, а также призывает Киев не удивляться, когда риторика "Оппоблока" на этих территориях срабатывает - много проблем центральная власть в регионе просто не замечает.