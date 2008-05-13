В БЮТ объяснили, что блокировали не Раду, а только... выступление Ющенко

Народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО заверяет, что сегодняшнее блокирование работы Верховной Рады со стороны БЮТ никак не направлено на проведение досрочных выборов.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

По словам народного депутата, напротив, сегодня на президентские выборы уже начала работать команда нынешнего главы государства. «Мы за выборы не бьемся, более того, мы не бьемся за полномочия, которые выписаны сегодня в Конституции», - сказал он.

В.ПИСАРЕНКО отметил, что Президент сегодня демонстрирует свое желание ни в коем случае не оставлять пост главы государства.

Комментируя заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО, что БЮТ своим поведением дестабилизировал ситуацию в Украине, депутат сказал, что «лучше такой деструктив, который является демонстрацией, что мы действительно хотим нормально работать».

При этом, по его словам, Президент должен понимать, что сегодня заблокирована не работа всего парламента, а исключительно выступление Президента в ВР с ежегодным посланием.

«Это сигнал не того, что есть проблема во ВР, а того, что существуют проблемы в отношениях между Президентом и ВР. Если его не хотят слушать в ВР, то его могут перестать слушать и в целом в Украине», - сказал В.ПИСАРЕНКО.