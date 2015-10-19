Порошенко гордится бывшим директором Севморзавода, который одним из первых признал Севастополь российским городом - Портнов

Бывший заместитель главы АП Андрей Портнов напомнил Петру Порошенко о том, как человек из его команды, а ныне первый номер в списке в Николаевский городской совет от Блока Петра Порошенко Константин Картошкин, одним из первых признал Севастополь российским городом федерального значения.

Как пишет Андрей Портнов на своей странице в Facebook, находясь в Николаеве Порошенко заявил, что гордится Картошкиным, как членом своей команды.

Президент холдинга.Я горжусь Константином Картошкиным, он человек моей команды, - заявил позавчера в Николаеве Петр По... Posted by Андрей Портнов on Saturday, 17 October 2015

"Без сомнений Петр Порошенко может гордиться директором госкомпании (ГП "Заря-Машпроект"), которого в 2014 году сам же туда и перевёл с должности менеджера принадлежащего себе же Севастопольского морского завода. Но есть одно но. Это именно тот руководитель, который одним из первых признал Севастополь российским городом федерального значения, предусмотрительно вступив в переписку с министерством промышленности Российской Федерации", - пишет Портнов, публикуя переписку Картошкина с Министерством промышленности и торговли РФ.

Портнов поясняет, что в этой переписке он прямо рапортовал новому российскому начальству о финансово-экономических показателях предприятия.

"Подчиняться российским властям менеджер завода Петра Порошенко стал в апреле 2014 года, сразу через месяц после потери Украиной Крыма. Тогда он не знал, что ещё через месяц, главный акционер его завода станет новым Президентом Украины, а сам он сможет распоряжаться гораздо большими государственными активами и деньгами. Публично заявив, что гордится членом своей команды, успевшим попасться на экономическом сепаратизме, украинский Президент в очередной раз продемонстрировал, что Президентом он является только для своего бизнес-холдинга", - подытожил экс-заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов.