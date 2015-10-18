Премьер назвал мифом избирательные лозунги о тарифах и повышении пенсий

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в «10 минутах» в воскресенье, 18 октября, сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Глава правительства отметил, что предстоящие выборы в органы местной власти - это не национальные выборы. В то же время во время избирательной кампании политические силы используют ряд ложных лозунгов, в частности «о том, что они уменьшат тарифы», говорит Яценюк.

"Это ложь. Тарифы определяются только центральной властью. И те, кто говорят, что тарифы можно уменьшить, они как раз и покупали газ по 500 долл., а не по 250, как мы добились. И именно те, кто обещают сегодня уменьшения тарифов, сделали все, чтобы сформировались газовые олигархи, чтобы из государственного бюджета утекали миллиарды долл. и чтобы мы имели газовую зависимость от Российской Федерации», - подчеркнул премьер.

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Однако местные депутаты могут и обязаны завершить программу субсидий. Арсений Яценюк напомнил, что Правительство выделило 24,5 млрд для предоставления субсидий.

Еще одно предвыборный лозунг, отметил Яценюк - что после местных выборов в Украине будет контрактная армия. Глава правительства отметил, что решение о введении контрактной армии является исключительной компетенцией президента и правительства Украины: «Это наша политическая цель - сформировать в Украине исключительно профессиональную армию. И мы движемся к этой цели последние 18 месяцев».

А обязательства городских председателей и местных депутатов - заняться проблемами демобилизованных, подчеркнул Яценюк.

Еще одни «обещания» этой предвыборной кампании, отметил глава правительства - «что местные выборы всем повысят заработные платы и пенсии»: «Это также миф. Решение о повышении заработных плат и пенсий уже приняло правительство Украины. Да, это только первый этап. Но все, что мы заработали, весь ресурс, который мы дополнительно получили, мы распределили на повышение зарплат, пенсий, стипендий. 12,5 млн украинских граждан получили дополнительные средства, начиная с 1 сентября текущего года».

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В то же время обязанность местной власти - прозрачно и эффективно использовать средства, которые местные бюджеты получают в результате проведенной правительством бюджетной децентрализации.

«Вы должны требовать у местных властей отчетности и прозрачности использования этих средств», - обратился к украинцам Яценюк.