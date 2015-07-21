Президент должен ветировать новый закон о коммунальных услугах - депутат

"Это неизбежно приведет к резкому подорожанию тарифов на холодную воду, водоотведение, вывоз мусора и уборку придомовой территории", - считает председатель партии «Возрождение» Виктор Бондарь.

За последние полгода правительство и без того в разы подняло тарифы, за которые отвечают центральные органы власти – на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду. Тем временем тарифы, которые относятся к сведению органов местного самоуправления, как правило, не поднимались, напоминает политик.

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«Местные депутаты в отличие от министров, прекрасно осознают , что у граждан Украины нет средств для оплаты полного тарифа на ЖКУ, и пытаются даже за счет небогатых местных бюджетов сдерживать рост стоимости коммунальных услуг. Принятие закона лишит их и этого права, заставив накануне отопительного сезона поднять тарифы. «Если новый закон о коммунальных услугах не будет ветирован, квартплата снова повысится», - считает Виктор Бондарь.

Для ряда регионов тарифы на вывоз мусора и уборку придомовой территории могут вырасти в 2-3 раза. Это станет дополнительным финансовым бременем для простых украинцев и усилит и без того высокую социальную напряженность в обществе, убежден политик.

Партия «Возрождение» считает этот законопроект несвоевременным и обращается к Главе государства с просьбой ветировать его.