Яценюк призвал украинцев накануне выборов "не продавать будущее страны за несколько сотен гривень"

Об этом глава Кабмина заявил в «10 минутах с премьер-министром» в воскресенье, 18 октября.

Как отметил Яценюк, честные и прозрачные выборы – это тогда, когда никто не берет деньги за свой голос и не продает будущее страны за несколько сотен гривень.

"Все говорят о борьбе с коррупцией. Так давайте бороться с ней, и начинаем каждый с себя. Не продавайте голос коррумпированным политикам - и таким образом делайте свой вклад в борьбу с политической коррупцией в стране", - отметил глава правительства.

Читайте также"Под дулами российских автоматов их никто проводить не будет": Яценюк назвал условия для выборов на Донбассе

Он также напомнил, что новый закон о местных выборах предусматривает возможность отзыва депутата местного совета, который не справляется со своими обязанностями: "Это очень хороший предохранитель для тех, кто идет в местные органы власти не для того, чтобы изменить вашу жизнь, а для того, чтобы улучшить жизнь себе".

"Эти местные выборы – еще один шаг к переменам в стране", - считает Яценюк.