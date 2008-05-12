Тимошенко: я четыре месяца молчала, а теперь будем двигаться без препятствий

Премьер-министр Украины, лидер избирательного списка БЮТ на выборах в Киевсовет Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости усиления полномочий правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время встречи с избирателями Голосеевского района Киева.

«Я честно говорю: я четыре месяца промолчала и пыталась склеивать (демократическую коалицию – УНИАН), как могла. Дальше мы будем просто продвигаться, не обращая внимания ни на какие препятствия: нужно менять Конституцию, нужно усиливать власть правительства, нужно брать губернаторов под руководство – значит, мы будем это делать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также заявила, что за 4 месяца деятельности ее правительства Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не отпустил ни одного губернатора ни на одно совещание правительства, введя этот запрет прямым указом.

«Как было до тех изменений в Конституцию (2004 года - УНИАН), так и сегодня есть – у каждого министра – три руководителя: одну команду дает премьер, вторую, взаимоисключающую, - Президент, и третью – Виктор Иванович БАЛОГА (глава Секретариата президента Украины – УНИАН). Куда министру бежать и где отчитываться? И эта ситуация возникает каждый день», - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО объяснила критические замечания в адрес правительства со стороны политических союзников начавшейся борьбой за победу на президентских выборах в 2010 году. «Зачем унижать правительство по 2010 год? Зачем унижать и руководителя правительства, и министров ради того, чтобы у кого-то упал рейтинг, а у кого-то – поднялся? Мне не понятны эти игрища», - подчеркнула премьер-министр.