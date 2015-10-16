Членство Украины в Совбезе ООН поможет вернуть Крым и Донбасс - Гройсман

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Членство в Совбезе ООН открывает для нас новые возможности, чтобы бороться за возвращение в состав Украины временно оккупированных Крыма и Донбасса. Я убежден, что совместными усилиями мы восстановим в нашем государстве мир и спокойствие", - сообщил Гройсман.

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"Такое количество голосов четко и ясно дает понять о поддержке Украины мировым сообществом. Безусловно, это важная победа Украины на международном фронте", - заявил спикер парламента.

Как сообщал УНИАН, в четверг Украина 177 голосами была избрана членом Совбеза ООН на 2016-2017 годы.