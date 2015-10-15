Святослав Олейник: Конфликтов на политической почве в Днепропетровской области не будет

Об этом во время программы «Право на власть» на телеканале 2+2 заявил и.о. заместителя председателя Днепропетровской ОГА, кандидат в днепропетровский областной совет от партии «Видродження» Святослав Олейник. Он выразил убеждение, что политической конфронтации удастся избежать благодаря конструктивной позиции его однопартийцев.

«Потому что в нашем городе есть партия «Видродження», которая объединила вокруг себя людей, которые своим трудом развивают не только регион, а всю страну. И именно благодаря этому партия имеет огромный уровень доверия среди жителей области. Я убежден, именно благодаря этому на Днепропетровщине не будет никаких конфликтов на политической почве. Потому что между «полярными» политическими группами является партия «Видродження», активисты которой решают насущные проблемы народа, работают, а не занимаются популизмом», - считает Святослав Олейнык.

Читайте такжеДнепропетровский избирком зарегистрировал кандидатов от "Видродження"

В то же время он выразил мнение, что длительный процесс отказа регистрировать его однопартийцев на местных выборах в Днепропетровской области не повлияет негативно на рейтинг партии, а наоборот – будет иметь положительный эффект, поскольку длительное противостояние с властью консолидировало команду «Видродження» на Днепропетровщине и показало ее сугубо мирные намерения решать подобного рода конфликты.